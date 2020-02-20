60歲陳姓男子19日晚間倒臥在道路水溝旁動彈不得，員警上前關切，聞男子一身酒氣，才發現他是酒醉後不慎跌入溝內，經員警攙扶至路旁休息後，男子才驚覺身旁是警察，便不斷抱歉說，「我喝多了」，員警才沿路挨戶找住處，平安將男子護送回家。

警員王新甯於夜間巡邏見陳男倒臥道路水溝內，隨即將陳拉出水溝並攙扶至路旁休息，見他臉色蒼白，可能失溫，便遞上溫開水給男子飲用，待他稍微清醒後，才發現原來照顧自己的是警察，卻又隨即倒下，緊張直說，「對不起，我不是故意的，我喝多了身體很難過，我想回家，可是我走不回去。」

員警攙扶男子欲送其返家，卻因他身上沒有任何證件，又口齒不清，無法得知完整的身分與詳細地址，只好徒步攙扶著男子在附近挨家挨戶尋找住處，經過半小時後才平安將男子護送返家。

事後家屬表示，幸好有警察看到陳男倒在水溝中，否則一個人倒在路旁沒有人能協助，非常危險，警方表示，要不是陳男滾入水溝時不是臉部朝下，否則後果不堪設想，真是不幸中的萬幸。

(中時 )