觀晰科技法律事務所成立科技部門，打造數位採證室、測謊室及高科技分析室，是國內首創。（陳淑芬攝）

前台灣高等檢察署檢察官王捷拓（右）與林柏宏（左）發現機密維護、安全維護常有多諸有困難，轉換跑道擔任律師，即結合法律與測謊、數位採證等專長，提供更多元法律服務。（陳淑芬攝）

國內出現首創高科技法律事務所！前台灣高等檢察署檢察官王捷拓與林柏宏兩人轉換工作跑道，在台中成立觀晰科技法律事務所，建置科技部門打造數位採證室、測謊室及高科技分析室。王捷拓20日表示，希望以法律偵查、忠誠、機密維護及犯罪預防等服務，走在法律服務前端。

王捷拓與林柏宏任職台灣高等檢察署期間，負責籌畫偵查資料中心，推展檢察科技化、創新建置毒品等資料庫、數位採證及測謊等辦案分析工作。兩人發現國內各界對機密維護及安全預防常有諸多困難，法律事件時已難再彌補，轉換跑道擔任律師，決定結合法律與測謊、數位採證等專長，提供更多元的法律服務。

觀晰科技法律事務所是國內首創建置科技部門的法律事務所，打造數位鑑識、測謊及高科技分析室，還有5名科技資訊工程師。王捷拓指出，科技部門在協助與提供智財侵權、駭客入侵、商業洩密、犯罪相關及民事、刑事法律訴訟時，所需數位證據技術支援及諮詢服務。他舉例說明，企業界的研發及商業機密都有必要做機密預防維護；國外對運動員禁藥及品德等問題也都定期做忠誠度追蹤。

林柏宏則指出，數位採證室可對3C相關產品資訊進行分析，例如手機定位、空拍機影像等，再加上時間軸等資料，不管是企業營業機密安全維護、商品研發創新保密等都存在風險，透過數位採證及測謊等科技，都是預防及考核追蹤的最新利器。

觀晰科技法律事務所所長王捷拓，曾任台中地及台中高分檢檢察官等職；副所長林柏宏曾任台中地檢署檢察官、屏東地檢署主任檢察官及台灣高等檢察署檢察官。兩人結合李嘉耿、張淳軒及范其瑄等律師，與測謊公司負責人李錦明及相關科技工程師合作，提供法律訴訟、非訟服務、數位鑑定、科技採證、企業法遵及祕密維護等多元服務，將在22日舉辦開幕茶會。

(中時 )