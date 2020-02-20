台61線西濱快速道路，去年完成全線通車，3月2日起，從北上177公里至168.1公里。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線西濱快速道路，去年完成全線通車，3月2日起，從北上177公里至168.1公里。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線西濱快速道路，事故主要是速度失控引起。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線西濱快速道路，去年完成全線通車，3月2日起，從北上177公里至168.1公里，鹿港到伸港間，將實施彰化縣第一個區間測速，要求每小時超過90公里，通過時間，應該低於5分57秒，把「點」的速度管理延伸到「線」，提升行車安全。

西濱快速公路去年完成彰化大城段最後一哩，全線通車後，也一躍成為全國第1條最長、卻是免費的南北快速公路，彰化段沿線風光優美，風車、生態教育中心和美麗海岸線，一一入眼簾，但也經過多的重要工業區，大型車流量頻繁。

彰化縣警察局表示，去年統計，彰化段發生1起死亡車禍，35件人員受受傷、128件車損交通事故，主要都是車速失控釀成的事故。

全線通車後，更吸引作為取代國道1號、3號的代替道路，未來車流將更多，彰化縣警察局因此向交通部爭取經費，建置科技執法─區間測速系統，宣導2個月來，通過監控路段車流量共有8萬3362輛次，車度超過每公里90公里者有1萬6411輛次，超過寬容值10公里以上者共1459輛次，符合違規舉發。

彰化縣警局表示，區間測試實施後可望有效達到西濱「速度管理」的目標，以每小時90公里，通過區段平均速率應為5分57秒，若超速逾10公里，則少於5分21秒即達到開罰標準。

(中時 )