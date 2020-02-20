南韓科技大廠三星電子目前在晶圓代工市場落後競爭對手台積電，因此計畫10年內投入1160億美元，打算利用極紫外光(EUV)微影技術超越台積電。根據三星最新公告指出，位於南韓華城(Hwaseong)7奈米EUV製程已經開始量產。

三星2月20日宣布，位於華城的先半導體進製程生產線已經開始量產。V1廠為三星第一條專門生產EUV技術的生產線，採用7奈米及更先進的製程技術，於2018年2月動工、2019年下半年開始試產，第一批產品將在2020年Q1交付。

三星總裁兼晶圓代工業務主管ES Jung表示，隨著產量持續提高，該生產線將強化三星應對市場需求，並擴大服務客戶機會。V1生產線目前以7奈米、6奈米製程生產最先進的行動晶片，並持續朝著3奈米前進。

計畫指出，三星到2020年底V1生產線投資金額將達到60億美元，7奈米以及先進製程產能將比去年增加3倍。加上V1生產線，三星目前有6座晶圓廠位於南韓、美國，包括5條12吋晶圓生產線以及1條8吋晶圓生產線。

(中時電子報)