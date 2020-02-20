不肖廠商盜圖的貼文。齊石提供

鍾欣凌「被代言」壓力褲的聲明。齊石提供

廠商盜用貼文。齊石提供

金鐘視后鍾欣凌近日發現自己臉書上的照片遭廠商盜用，「被代言」的產品從掃地機器人、兒童相機、壓力褲產品應有盡有，鍾欣凌今又氣又無奈說：「很多粉絲看到廣告紛紛來私訊我查證，我才知道詐騙集團手法推陳出新，如此惡劣，希望大家要購物前先查證、詢問清楚再購買，千萬不要受騙上當。」

廠商擷取鍾欣凌臉書上的活動照片，讓她莫名其妙成為相機代言人，不但將她背後的玩具P圖變成「兒童相機」，連女兒「兔寶」的照片也被P圖成為受害者。鍾欣凌說：「現在的P圖技術太進步了，連我自己都被搞糊塗，一度懷疑什麼時候有拍過這樣的照片」，提醒大家務必小心。

鍾欣凌所屬的齊石公司表示，雖經過多次檢舉和警告該帳號業者，但業者只需換帳號名稱又能重起爐灶，依然無法阻斷這些詐騙集團的惡行，也因為帳號皆來自海外，查不到投放廣告的源頭，現在已要求不肖業者下架貼文，並留存上述侵權行為之相關證據、保留法律追訴權，如相關侵權行為人未立即停止侵權行為，公司將進一步採取必要法律手段維護藝人合法權益。

齊石聲明中指出，任何未經合法授權擅自使用藝人鍾欣凌肖像、姓名等相關元素的行為（包括但不限於用於商品實體宣傳、網路宣傳、商家品牌推廣等行為），均是對藝人鍾欣凌肖像權合法權益的嚴重損害，涉及上述行為的相關侵權行為人應立即停止侵權，請立即有效刪除、下架所有相關訊息（包括但不限於網路上之商品宣傳圖片）並公開澄清事實、道歉。

其次，「本公司已留存上述侵權行為之相關證據，並保留法律追訴權，如相關侵權行為人未立即停止侵權行為，齊石傳播有限公司將進一步採取必要之法律手段維護藝人鍾欣凌的合法權益。鍾欣凌與齊石傳播特此聲明」。

(中時 )