新冠肺炎疫情對產業衝擊有多慘？經濟部今天首度發布疫情影響下外銷訂單跌最多的前五大產業，分別是光學器材、塑橡膠、機械、資通信、基本金屬，平均有6到7成多廠商直言受到影響。經濟部統計處預估2月份外銷訂單將因此減少30億到35億美元。

根據這個金額換算，統計處判斷光是新冠肺炎疫情衝擊部分，就將使2月份外銷訂單下跌11.4％，還好今年2月沒有春節假期，比去年同月多出5天上班日，因此預估仍可有年增9.7％與14.9％的正成長表現。

統計處每月針對2800家各類廠商調查外銷接單情況，這次是針對新冠肺炎疫情，抽樣其中100家主要廠商調查接單影響狀況。結果有6成4(64家)廠商表示已受影響，根據不同商品分類後，統計出前五大衝擊產業，其中以光學器材業有7成5訂單受影響最多，其次為塑橡膠製品與機械業，都為7成1，第四名是資通信業，比例有6成6，最後是基本金屬業。

統計處長黃于玲說，這是根據廠商家數統計的比例，如果光是以商品來計算，影響金額中有8成是資通信產品，占比最大。而經濟部從廠商調查中也推估出2月份受疫情影響減少的訂單金額在30億到35億美元之間，換算跌掉比例為11.4％。換言之，如果沒˙有疫情，2月外銷訂單估計最高可成長到26.3％。

至於3月份是否接單會受疫情影響更惡化，黃于玲表示，目前疫情不確定性高，3月份外銷訂單應會再下修，至於是否可以正成長，還要看疫情狀況。

(中時 )