為防範白牌車成防疫漏洞，監理站與航警局等單位今天組成聯合稽查小組，前往桃園國際機場隨機攔查，果然查獲一輛白牌車，監理站表示，白牌車遭查獲最高可處新台幣50萬元罰鍰。

根據中央社報導，公路總局桃園監理站下午表示，桃園及中壢監理站，與桃園市政府交通局、航空警察局跨機關合作，前往桃園機場聯合稽查取締自用車違規營業，在隨機稽查7輛車後，當場查獲1輛白牌車，稽查人員在完成蒐證後，也當場依據道路交通管理處罰條例製單舉發。

桃園監理站指出，若在防疫期間查獲違反規定者，將依公路法規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照。

桃園監理站表示，白牌車載客紀錄難以追蹤，因此平時就會同相關單位聯合稽查勤務，主要是依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等做為稽查目標，而在疫情流行期間，更將針對機場、火車站、高鐵站等大眾運輸場站周邊加強稽查工作，以免成為防疫漏洞。

(中時電子報)