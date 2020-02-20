由香港大學與廣西醫科大學合作的新冠病毒研究發現，已有明確證據顯示穿山甲確實是新冠病毒從蝙蝠傳到人類身上的潛在中間宿主。

據《澎湃新聞》報導，這項研究新發現是由香港大學管軼教授課題組與廣西醫科大學胡豔玲課題組合作而成，研究結果已在論文預印網站bioRxiv上發佈。

在2月7日大陸華南農業大學曾發佈消息稱，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等科研人員，共同研究新型冠狀病毒潛在中間宿主溯源上取得突破，當時便提出穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主。

而這次管軼課題組在新發表的論文中，再為此一理論提出更強的證據。該團隊這篇題為《中國南部馬來半島穿山甲中2019-nCoV相關冠狀病毒的鑒定》的論文指出，在儘管蝙蝠可能是2019-nCoV的宿主，但任何促進向人類轉移的中間宿主的身份都是未知的。

論文表示，此次研究科研團隊從大陸南部緝私行動中繳獲的穿山甲中分離出了新冠病毒。鑒定結果表明，元基因組測序鑒定出穿山甲相關冠狀病毒，屬於2019-nCoV相關冠狀病毒的兩個亞系，其中一個在受體結合區與2019-nCoV高度相似。

該研究表明，通過分析穿山甲冠狀病毒多個譜系的發現及其與2019-nCoV的相似性，所以應將穿山甲視為這種新型人類病毒的可能中間宿主，並建議應將穿山甲從潮濕的市場上移除，以防止人畜共患病傳播。

報導說，大陸國務院科技部亦對媒體表示，華南農業大學團隊研究提出穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一，科技部正組織有關科研團隊進行論證，對新冠病毒從穿山甲到人的傳播方面也在進一步加緊研究。

(中時電子報)