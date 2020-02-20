除了老人、慢性病患是新冠肺炎重症高危險群，醫師分析報告更發現，病毒是靠一種蛋白質進入人體裡的細胞，而抽菸的人，這種蛋白質特別多，等於給病毒大開方便之門，不但容易感染，而且一旦感染，容易變成重症。研究另外也發現，有5個地方的人，基因裡的這種蛋白質竟然比較其它人高。

自然界中，存在成千上萬病毒，但為何不會全跑到人身上？最主要的原因就在於不同物種的細胞上帶著無數獨特的蛋白質受體，這些受體就像各種鎖頭一般，若病毒想進入人體細胞，就得擁有可對應的基因鑰匙，才能得其門而入。

此次的新型冠狀病毒原本也無法傳染給人類，但冠狀病毒恰好有個善於突變（RNA類病毒）的特性，透過多次突變，獲得了適合的鑰匙。一旦找到容易打開的鎖頭，就能藉此找到進入人體細胞的通道，並將感染者的細胞當成資源，藉此大量複製病毒，再釋回人體中。

近日科學家已發現，人體細胞中的一種ACE2（人體細胞的血管張力素轉化酶 2）的受體，就是一個容易被冠狀病毒攻擊的鎖頭，過去，SARS病毒也是透過它成功入侵人體。

抽菸者 可能更容易遭新冠病毒攻擊

近日科學家已發現，人體細胞中的一種ACE2（人體細胞的血管張力素轉化酶 2）的受體，就是一個容易被冠狀病毒攻擊的鎖頭。（圖片來源：Pixabay）

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧指出， ACE2在人體很多地方都有，包括肺部、腸胃道的平滑肌、以及血管內皮細胞。當病人身上ACE2表現愈多，病毒就有更多機會入侵體內，進而引起嚴重的疾病反應。

而最近一篇來自美國南卡羅萊納大學的研究就發現，抽煙者肺部的ACE2比沒抽煙的人來得多。

在中國，抽煙男性佔48%，也就是說，幾乎2個男性就有1人抽煙，而女性比例只有約3％左右。（圖片來源：Pixabay）

黃瑽寧表示，這或許可解釋，為何從目前案例來看，男性重症患者比女性來得多。其實，並不是因為男性較容易受新冠病毒攻擊，而是剛好因為男性抽菸的比例較高。在中國，抽煙男性佔48%，也就是說，幾乎2個男性就有1人抽煙，而女性比例只有約3％左右。

也有其他研究者回應認為，這可能與尼古丁有關，因此抽含尼古丁的電子菸也可能會有相同結果。

此外，聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰近日也指出，國際千人基因組計劃報告發現，有5種人的基因有比較高的ACE2表現，分別是：

1. 日本人（東京）

2. 中國漢人（南方）

3. 越南人（胡志明）

4. 中國漢人（北京）

5. 中國人（雲南傣族）

但蘇一峰也強調，此研究尚未正式發表到學術期刊，研究中的可信度尚未經過同儕審查。

(中時電子報)