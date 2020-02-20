新冠肺炎疫情持續延燒，大陸地區已飆破7.4萬起確診病例，死亡人數累計達2122例，讓民眾人心惶惶。武漢市武昌醫院的院長劉智明，自疫情爆發以來，親力在第一線抗戰，最後不幸染上肺炎，於18日病逝，劉智明的遺孀哭喊追著靈車道別的影片流出，畫面看了忍不住鼻酸起來。

武昌醫院的院長劉智明因染希冠肺炎病逝。（圖／翻攝自我們視頻）

綜合陸媒報導，劉智明的老婆是護士長，夫妻倆致力於第一線救治病患，不過在劉智明確診感染新冠肺炎之後，儘管身體相當不舒服，仍堅持拒絕老婆前來照顧，且他心中掛念著曾經接觸過的同事們，還親自一個個打電話詢問身體狀況，時隔沒多久就傳出劉智明病逝的消息，令外界不勝唏噓。

劉智明妻子痛哭送走丈夫遺體。（圖／翻攝自我們視頻）

從影片中可以看到，載著劉智明遺體的黑色靈車從醫院緩緩開出，身穿防護衣的老婆在旁痛哭失聲，不斷在車輛後方追著，過程中一度需要人攙扶，「他知道我放不下走不開，所以他總說不要。但他自己也是醫生，他自己也很清楚，甚至連醫療預囑都跟主診醫生講了，他說如果萬一，不要插管搶救」。

劉智明不准妻子前往照顧他。（圖／翻攝自我們視頻）

當天還有許多同仁在場，希望能送這位偉大的前線人員最後一程，其中一名同事回憶起與劉智明相處的點點滴滴，感性淚別「您是我的第一個領導，第一印象高大、好帥、專業、權威，雖然嚴肅時很嚇人，但笑起來卻又像家人一樣溫暖！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)