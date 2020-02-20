南韓大邱武漢肺炎確診患者今天暴增，駐韓美軍暫時關閉位於大邱的美軍基地。原則上，禁止外部人員訪問部隊，並且禁止駐韓美軍官兵到大邱旅行。

駐韓美軍今天在官網發布公告表示，將對朝鮮半島內駐韓美軍兵力和設施的武漢肺炎危險級別從「低度」（Low）提升至「中度」（Moderate）。這是2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散以來，駐韓美軍首次上調危險級別。

南韓「朝鮮日報」報導，在大邱、慶尚北道地區的確診病例中，有14例是曾前往位於大邱南區的教會，而這座教堂與駐韓美軍亨利營區僅相距2公里。

對此，駐韓美軍司令、上將艾布蘭（Robert Abrams）19日透過指揮官書信下令：「在韓國疾病管理本部完成接觸途徑追蹤之前，自2月9日起至今，曾訪問過（大邱）新天地教會的所有工作人員都必須進行自我隔離。」「建議家屬、平民軍務員和契約工也進行高強度的自我隔離。」

艾布蘭指示，除必需任務以外，所有駐韓美軍工作人員禁止到大邱旅遊，並儘量避免前往外部設施。

報導指出，駐韓美軍大邱基地和營區內的學校、兒童開發中心、兒童保育設施活動即日起暫時關閉。20日起，禁止非必需任務和公務目的訪客出入。是否重新開放將以24小時為單位更新消息。

駐韓美軍方面表示，截至目前，未發現COVID-19呈陽性反應的駐韓美軍。

(中央社)