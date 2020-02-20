新冠肺炎疫情擴散，台灣昨(19日)確診第24例，然而這名北部60歲婦人近2年沒出國史，且長達近一個月、入住加護病房一周才確診，引發軒然大波。對此台大醫師許立民也忍不住在臉書PO文：「真正的戰疫終於來了」。

許立民昨晚11點在臉書轉PO疫情資訊，表示：「真正的戰疫終於來了...」、「2/10入ICU、2/17才轉負壓病房、2/19確診驗出武漢肺炎...這是台灣的D-day(作戰日)嗎」。不少網友也在底下擔心留言「考驗開始了」、「防疫戰進入緊張時刻了」、「攻擊發起日」。

19日晚間，指揮中心緊急宣布北部一名60歲女性確診新冠肺炎，上月22日出現發燒咳嗽症狀，往後一個禮拜四度就醫，30日住院，並在本月10日入住加護病房，17日轉至負壓隔離病房後於2天後確診，但由於該女子2年來無出國史，僅在1月6日接觸過自杭州返台的女兒同學，研判傳染機率低，因此感染源仍舊不明，引起民眾恐慌，美國也因此將台灣列入社區感染名單。

(中時電子報)