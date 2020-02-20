孫儷主演的陸劇《安家》，21日起在WeTV播出，她飾演金牌房產仲介，空降到房仲公司拯救業績，短髮造型幹練霸氣，有別以往的溫柔婉約，孫儷自認這回角色個性公事公辦不近人情，「可能會被討厭。用動物形容的話像一隻蜥蜴，不太動就一直釘在那，沒有人理她，沒有人照顧她」。但她說，這角色個性前期很冷，中期有點暖，後期很熱，她內心其實很溫暖，有不為人知的壓力與包袱。

孫儷開拍前特地去房仲公司觀摩體驗，這讓她更貼近角色，劇組還找來星座心理分析師，「他們對於角色上的分析和理解，跟我的想像與理解一模一樣」，她說這是她演出的作品中，眼淚最少的一部戲，「對屬於摩羯座的該角來說，眼淚就像金子，很難流下來」。她也透露，戲裡角色很樸素節儉，短髮造型靈感來源來自她親戚，覺得可以少剪兩次，節約又省錢。

孫儷幹練短髮演出新戲《安家》。（WeTV提供）

她說，這角色最大的魅力就是歷經種種考驗，但卻可以像不倒翁般，正能量地面對，甚至不掩飾內心的慾望與執著，「人就是這樣，有陽光就有陰暗」。但她也透露角色歷經種種挫折與不公平，生活中沒有人照顧、給予足夠的愛與安全感，導致前期性格缺陷，一切只能靠自己。孫儷回憶起看完劇本時的感想，「我好像看到了這部戲的顏色，像一個太陽，是橘色，很溫暖。」

(中時 )