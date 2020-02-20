國標女王劉真19日傳出做心臟手術卻發生心跳驟停，目前正裝置葉克膜搶救中，據悉劉真7日就裝葉克膜昏迷，至今已13天，消息一出也震驚整個演藝圈，也有不少演藝圈好友為劉真加油打氣。和劉真有14年交情的好姊妹楊千霈得知此消息的時候十分不捨，20日也在臉書發文請網友粉絲們一起為劉真老師集氣。

據《ETtoday星光雲》報導，楊千霈與劉真是在2007年一起主持《快樂有go正》而相識，後來合作2年，慢慢地也越來越熟，單身時也總是會一起約出來聚會，劉真當時也十分照顧楊千霈。

楊千霈20日下午在社群平台上曬出與劉真合照表示，「昨天下午第一時間看到新聞報導應該是媒體誤傳吧？！趕緊傳了簡訊，期待能收到妳平安的回訊。相識14年，妳總是那麼溫柔體貼又善解人意，好心疼現在正在努力的劉真姊姊！老天一定要保佑，由衷希望劉真姊姊快快好起來！我們大家ㄧ起集氣～祈禱，祝福劉真姊姊早日康復」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)