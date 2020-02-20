鑽石公主號再增13新冠肺炎確診 總計634人 20:242020/02/20 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省今天指出，在橫濱港海上隔離的鑽石公主號新增13起新冠肺炎確診病例，使得鑽石公主號船上確診感染總數增至634人。 NHK統整厚生勞動省與日本各地方政府數據，截至日本當地時間2月20日20時30分，日本厚勞省發表聲明說，最新確診病例來自52個檢測結果，其中13例新增為確診，目前鑽石公主號郵輪累計已有634名乘客和船員確診新冠肺炎。 (中時電子報) #鑽石公主號 #13 #634 #確診病例 #再增 也許您會感興趣 推薦閱讀 華航載鑽石公主號台人 網友問一句GG 00:012020/02/16 政治 鑽石公主號台人擬包機接回 1450崩潰 00:392020/02/16 政治 大陸新冠肺炎新增確診病例2009例 累計68500例 10:052020/02/16 兩岸 鑽石公主號新冠肺炎感染率逼近10％ 加要派包機 14:152020/02/16 國際 鑽石公主號確診數增 林右昌回憶心有餘悸 14:272020/02/16 生活 鑽石公主號滯橫濱港 義大利擬派飛機接回公民 21:132020/02/16 國際 鑽石公主號台魔術師曝 數十位無症狀患者 22:462020/02/16 生活 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 1分鐘看世界》鑽石公主號成重災區 各國出動救援僑民 06:502020/02/18 國際 武漢肺炎拉美無確診病例 直飛陸航班少是主因 09:372020/02/18 國際 生活熱門新聞 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 口罩後輪到酒精？內行人揭2大原因：台灣不可能缺貨 - 生活 逛好市多吃到這個停不下來 網一看大驚：不能買 - 生活 獨》劉真命危 選擇手術方式竟藏洋蔥 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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