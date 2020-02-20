日本厚生勞動省今天指出，在橫濱港海上隔離的鑽石公主號新增13起新冠肺炎確診病例，使得鑽石公主號船上確診感染總數增至634人。

NHK統整厚生勞動省與日本各地方政府數據，截至日本當地時間2月20日20時30分，日本厚勞省發表聲明說，最新確診病例來自52個檢測結果，其中13例新增為確診，目前鑽石公主號郵輪累計已有634名乘客和船員確診新冠肺炎。

(中時電子報)