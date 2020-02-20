大陸1月銀行信貸投放呈現熱漲。中國人民銀行（大陸央行）20日公佈最新數據顯示，1月人民幣貸款增加3.34兆元、年增1109億元，同時1月社會融資規模增量也達5.07兆元，兩者同創下歷史新高紀錄。華創證券固收首席分析師周冠南分析，信貸和社融數據大幅超預期，顯示在疫情發生之前經濟動能在逆週期政策發力下有所恢復。

但周冠南說明，考慮到疫情對企業衝擊，2月金融數據或大幅下滑，之後恢復情況仍需觀察疫情發展和企業復工進度。

據澎湃新聞報導，從1月人民幣貸款結構上看，住戶部門貸款增加6341億元，其中短貸減少1149億元、中長期貸款增加7491億元；企業單位貸款則增加2.86兆元，短貸7699億元、中長期貸款增加1.66兆元。

再看到1月社會融資規模5.07兆元，比上年同期多3883億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加3.49兆元，年減744億元，而外幣貸款折合人民幣增加513億元、年增170億元。

(旺報 )