大陸湖北省台辦20日表示，首批滯留湖北台胞搭乘東航加班機返鄉已半月，由於民進黨當局一再阻撓拖延，東航後續運送至今未能成行，呼籲民進黨當局儘快同意東航包機載送仍滯留在湖北的台胞早日回家。

湖北省台辦負責人接受新華社訪問指出，滯留湖北臺胞回鄉受阻後，湖北省台辦和各市州台辦加強對臺胞的關心照顧，及時瞭解情況，通過各類管道發佈疫情防控資訊，及時回應臺胞需求，積極提供疫情防控服務和生活上的説明。經省市台辦協助安排，確診的兩名臺胞患者得到良好醫治，均已痊癒出院。值得贊許的是，在湖北的臺胞理解支持湖北省採取的疫情防控措施，積極配合當地防疫工作，和廣大當地市民一樣自覺減少外出，加強自身防護。一些臺胞台企捐款捐物支持抗疫，一些臺胞主動留下來參加當地防疫工作，為戰勝疫情作出了貢獻。

這位負責人表示，滯留湖北等待返鄉的臺胞有近85％是臨時來湖北的人員，未滿18歲的少年兒童和60歲以上的老人有近400人，有近80人為慢性病患者，他們因工作、上學和治病需要，迫切需要儘快返台。對他們發出急切陳情呼籲，我們完全理解，也希望臺灣各界能夠給予他們支持和幫助。

該負責人強調，目前滯留湖北等待返鄉的臺胞居家隔離早已超過14天，無一人有疑似和確診新冠肺炎情況。湖北各有關方面和東航已做好運送臺胞回家的各項準備，隨時可以實施運送。民進黨當局應當正視在湖北臺胞的合理訴求，儘快同意東航的運送安排，讓這些臺胞早日回家。

(旺報 )