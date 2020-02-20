街口、歐付寶等電子支付機構管理辦法再鬆綁！金管會銀行局20日表示，將修正「電子支付機構專用存款帳戶管理辦法」，開放電子支機構可以跟信合社、全國農業金庫申請開立合作帳戶，以提升民眾支付便利性，促進普惠金融，如此一來民眾可省下15元跨行轉帳費用，將依行政程序於近日發布施行。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，此次修正與民眾較有關的有三項。一，開放電子支付機構可向信合社或全國農業金庫申請開立合作帳戶，以提升民眾支付便利性及促進普惠金融推廣。

銀行局官員解釋，現行電支帳戶後面會綁銀行存款帳戶，但因未開放電支機構與信合社、農業金庫開立合作帳戶，所以若民眾在信合社有帳戶，想要另外在街口等電支機構開電支帳戶時，錢就必須從信合社帳戶轉到街口在銀行的合作帳戶，就要多付15元跨行轉帳手續費，開放後就可以直接從街口在信合社的帳戶扣款，不用再多付15元的手續費用。

二、增訂電子支付機構指示合作銀行進行資金調撥的管理規範，銀行局表示，這主要是考量電支機構「直接」指示合作銀行移轉或調撥支付款項，應有相關管理規範，以利管理銀行與合作銀行間的權責劃分，此舉可確保民眾支付款項安全。

三，要求電子支付機構開放資訊系統查詢功能，提供管理銀行得隨時進行帳務核對，這項修訂也有助確保支付款項安全。銀行局表示，銀行可隨時進行帳務核對的範圍至少要有代理收付款項金額、儲值款項金額、在途款項金額、提領款項金額。

金管會表示，這項法規的鬆綁，可使民眾支付更簡單及便利，有利於行動支付的推廣，金管會將持續積極推動電子化支付普及措施，以打造友善的電子化支付環境。

(工商 )