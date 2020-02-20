新型肺炎疫情升溫，民眾提升自體保護力的意識大為提高。被世界衛生組織（WHO）認定為十大健康食物之首的大蒜，證實能促進身體健康。因此，自從疫情爆發以來，相關黑蒜頭產品瞬間成為熱銷商品，不僅黑蒜頭、黑蒜精熱銷，還有餐飲業者推出各種黑蒜頭鍋物料理！

以「聖德科斯」中區9家分店為例，黑蒜頭、黑蒜精銷售量，近月來暴增三成至一倍！雲林生產黑蒜精的詠統生物科技，因此加開生產線量產，以期能供應市場需求。

聖德科斯中區顧問林鉅閔表示，自從疫情爆發後，聖德科斯中區9家分店相關抗菌商品、業績明顯大幅成長，尤其是黑蒜頭、黑蒜精的銷售量突然提高很多，各分店長們紛紛調貨，迫使聖德科斯緊急跟工廠下訂，才得知原來在各通路的黑蒜相關產品也都被掃購一空。

詠統生物科技總經理張雅萍表示，目前工廠已加開生產線積極生產中，預計黑蒜精3月初就能正常供貨、上架販賣，「民眾可先向通路預定，到貨時就可取貨！」

近年竄起的黑蒜頭，有專家學者針對黑蒜頭進行研究，認為黑蒜頭是用帶皮的新鮮大蒜經過低溫熟成而成，營養價值和保健功效都高於普通大蒜。

詠統生技位於雲林縣莿桐鄉，莿桐鄉主要生產農作物大蒜，占全國的2成以上。張雅萍表示，詠統長期與雲林縣在地蒜農契作，實行產銷履歷從源頭控管，通過SGS470項農藥無殘留及重金屬檢驗，除了保障農民之外，更能擁有高品質的蒜頭來製作黑蒜頭。

張雅萍強調，詠統採用100天低溫熟成，保留完整活性，獨家擊破細胞壁淬取技術，將黑蒜全果精粹成小分子液體做成飲品黑蒜精，富含人體必需胺基酸、SOD-Like、維生素、微量元素，對於增強體力、滋補強身效果佳。

張雅萍還說，黑蒜精有多項食用選擇，除可一天一瓶直接飲用、還可做料理入飯、入菜燉湯，讓全家人都能享用美食外，還能照顧到全家人身體健康。

(工商 )