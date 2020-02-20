新冠肺炎疫情延燒，今（20）日立法院民眾黨團針對此次疫情紓困政策舉行記者會，民眾黨議員蔡壁表示，政府在防疫期間的紓困方案中，不僅僅要做到財政紀律，更要深入了解哪些產業受到影響，並做出滾動式修正，希望政府能夠真正去照顧到該紓困的對象。

蔡壁如指出，目前看來首當其衝就是民間中小企業，包括小吃店、夜市、攤商大家就可以觀察到，面對疫情出現人流驟減的問題，所以這些必須依靠現金流過日子的行業，可以說是衝擊最大；此外，行政院版有意提出振興抵用券，她說明，民眾黨基本上也樂觀其成，但希望行政院要去注意到有哪些產業及經濟的人口受到衝擊，且必須兼顧到財政紀律與財政規劃，依照105到108年歲計賸餘總和的範圍內，大概就是1100億的範圍，因此民眾黨主張在這個紓困條例中，每人可發一千元抵用券。

而在民眾黨的紓困條例裡，蔡壁如也有提到對於有一些已經被居家隔離、檢疫隔離期間的勞工、市民朋友，希望能夠遵守政府的規定，能夠在固定的場所，堅守防疫的居家照顧，而不要到處「趴趴走」，如果不遵守這樣的規範也應設有罰則；而在勞工請假的方面，「疫情期間雇主應該給予勞工更多體諒與緩衝，大家共體時艱」。

蔡壁如強調，在這次疫情當中，大家務必要遵守中央防疫指揮中心的政策，如政府有需要檢討的地方，就等疫情過後全民再來檢討，在下一個會期，民眾黨會提出相關部會做專案報告，「但目前尚在疫情期間，大家應該同舟共濟共度難關」。

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(中時電子報)