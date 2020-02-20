羅友志直播：壹週刊熄燈！終於不用再「與你相遇了」

隨著狗仔始祖《壹週刊》即將在2月29號正式停刊熄燈，資深媒體人羅友志今(20日)也17直播節目中在分享被狗仔跟拍的經驗，同時更驚爆2年前與好友陳斐娟傳出緋聞的背後內幕，竟是因遭人眼紅妒忌。

陳斐娟2年前曾在臉書PO出與羅友志的合照，自爆因被懷疑兩人關係曖昧，遭狗仔跟拍。羅友志今日在直播中重提此事，鬆口揭密當中人性既醜陋又不堪的內幕，原來是陳斐娟主持的節目來賓中，有些人認為羅友志的出現排擠到他們，也不滿陳斐娟重用羅友志，故意不讓他們上節目，憤而向週刊爆料兩人關係匪淺。

羅友志表示，因為爆料的人不只一個，還謊稱陳斐娟的老公也委託徵信社調查，讓狗仔信以為真，整整跟了他3個禮拜。

「各位你們知道嗎，我跟陳斐娟老公的感情比跟陳斐娟更好。」羅友志與陳斐娟老公得知這消息時，兩人啞然失笑。事後，羅友志也與陳斐娟、節目製作人聊過，推論出一個結果，大概知道是哪些人去跟週刊爆料，也知道對方是上不了節目用此方式報仇。

(中時電子報)