因應新冠肺炎在台灣造成「口罩之亂」，行政院訂案，開放健保藥局配合政府發售實名制口罩，為讓更多民眾能夠買到，17日更宣布「加倍銷售」口罩。卻讓基層藥師怒火四起，批「人力沒加倍，工作量卻加倍」。中央疫情指揮中心聽到藥師心聲後，決定替各藥局增添人力，將調撥經費給藥局聘請工讀生協助口罩發放。

疾管署日前指出，今（20日）口罩實名新制將上路，由於原本單間健保藥局配額為每日200片，突然增為400片，而兒童口罩配額也從2片增為4片，基層工作人員大喊吃不消，已經人力不足了，工作量又加倍，灌爆《藥師公會全聯會》粉絲團，喊出口號「我不OK，你來發」。

《中央社》指出，有藥師表示，雖然希望更多民眾能買到口罩，但分裝口罩就要花2小時，今起分裝與讀健保卡時間都要加倍，對人力考驗更大，無奈表示，已經決定不再發放號碼牌，也與民眾溝通取得諒解。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在參加新北市府居家檢疫關懷中心說明會時聽聞藥師人力吃緊近況後，率先慰勞所有在一線工作的同仁，感謝全國藥師、藥劑生，非常辛苦扛起實名制販售口罩責任。

陳時中表示，衛生福利部已研擬一筆經費，讓藥局可聘請工讀生協助包裝口罩，盼能減輕基層藥師壓力。陳時中說，未來居家檢疫人數會愈來愈多，病毒也很狡猾，需要有系統與有步驟地防疫，讓全國一起動起來。

(中時電子報)