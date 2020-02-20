南非一名父親在臉書上不停抱怨妻子不守婦道，並預告將以殺害4名子女作為報復。網友原以為他只是一時氣話，不料竟真的動手，警方已將他逮捕並移送法辦。

這名現年52歲的男子家住林波波省（Limpopo），過去數次在臉書（Facebook）上不停抱怨妻子在外濫交男友，置家庭於不顧，欺騙他的感情。妻子因此染上愛滋，連帶讓他也有愛滋，使他極為憤怒，因而警告妻子將再也見不到4名子女。

這名丈夫抱怨妻子不燒飯、不洗衣、不照顧孩子，冰箱裡的食物都變質了，而她只知道與朋友四處玩樂，交男朋友。男子甚至公布妻子相片，提醒其他男人與她保持距離，否則容易感染愛滋。

男子最後一次貼文是18日。文中表示：「我對妻子、她的朋友以及她的多名外遇憤怒至極。她再也看不到我們了，而她勢必會死於愛滋。我的妻子讓我傷心欲絕。」

一連串貼文引起許多網友注意。有人給予微笑表情，認為小題大作不必如此氣憤；有人認為應尊重妻子隱私不該公布相片。

但當消息傳出他真的殺害子女時，許多人送出哭泣圖案。有名網友說：「這名父親因為孩子母親的失職而殺害孩子是不值得的。」

有網友表示：「這名父親需要幫助。畢竟殺害子女不是解決問題的方法。」

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）日前引述警方發言人莫瑞迪里（Brenda Muridili）表示，警方透過網路追蹤到這名男子並予以逮捕，且循線在距男子住家5公里遠的灌木叢林中發現4名子女遺體。他們的年齡分別為9歲、7歲、5歲與3歲。

莫瑞迪里說：「警方初步調查顯示，這名父親事先要求不知情的朋友駕車協助將4名子女載送到案發地點。」

她說：「這名父親將面臨4項謀殺罪指控，並將在48小時內移送法院審理。這種野蠻謀殺行為的動機尚未確定，調查仍將繼續進行。」

(中央社)