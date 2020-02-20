新冠肺炎疫情持續延燒，眾多行業紛紛傳出裁員、放無薪假，如今傳出知名旅遊電商平台KKday（酷遊天國際旅行社）也被爆料裁員、放無薪假。北市勞動局表示，有收到資遣8名員工的通報，但並未達大量解僱勞工的標準，另外尚無收到放無薪假的通知，不過也要先向勞動局報備，若有薪資不完全給付才能開罰。

KKday傳出有員工爆料，公司要求各部門交出資遣名單，還要求放無薪假，KKday則坦言受到新冠疫情，導致業務減少，所以才鼓勵員工休假，而推出「充電旅遊假」。

勞動局就業安全科長施貞夙表示，確實有收到KKday資遣通報，但KKday有大約500名員工，而只有8名被資遣，所以不到大量解雇勞工的標準，若要大量解僱的話，則需要在60日前通報勞動局，否則即違反《大量解僱勞工保護法》，可開罰10至50萬元。

施貞夙說，還沒收到KKday申請放無薪假，也沒收到有員工相關申訴，但若要放無薪假也需先向勞動局報備，倘若沒有達到員工最基本每月2萬3800元薪資，才算薪資不完全給付，員工若有不滿可申訴，勞動局可依照《勞動基準法》規範「工資不完全給付」，裁處業者2萬至100萬罰鍰。

施貞夙指出，北市至今差不多有20間業者申請放無薪假，其中以旅行社最多，「星級飯店」則還沒有，但直到今天才審核了1間做網路傳播業的公司，這公司雖然準備的資料算多，不過還是有缺件、還要補，所以尚無審核通過任何一間。

(中時 )