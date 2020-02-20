中央銀行公布2019年第四季國際收支，金融帳淨流出99.5億美元，已連續38季、九年半，續創史上最長淨流出紀錄，累計淨流出4,656.6億美元，以年底匯率計算，合新台幣14.02兆元，換算約當七年歲入的總數。

央行官員表示，去年第四季金融帳淨流出，主要是對外證券投資增加106.7億美元，以國內投信基金投資國外債券增加為主，但外資也增持台股95.4億美元、創九年新高，使得當季淨流出金額降至僅兩位數，也因此合計證券投資淨流出大幅下降至11.3億美元、創五年半新低。

當季直接投資減少3.3億美元，其中居民對外直接投資淨增加35.5億美元，外資直接投資淨增加38.8億美元。

去年第四季經常帳順差170.2億美元，年減35億美元或17％。其中商品貿易順差143.1億美元，年減26.6億美元。主要是因為全球經濟趨緩及國際原物料價格漲多跌少影響，出口也是年減13.9億美元，進口因半導體設備投資強勁，年增12.7億美元。

去年全年央行準備資產增加166.6億美元、創九年新高。央行官員強調，主要是因為外匯存底投資運用收益增加的結果，及外資匯入的效應。

(工商 )