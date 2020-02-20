天轉溫暖了嗎？中央氣象局表示，20日白天寒流減弱，明天清晨仍受輻射冷卻效應影響，清晨氣溫仍偏低，隨後一天比一天溫度提高，下周一、二北台灣高溫可達26、27度，中南部30度。

氣象局指出，各地白天舒適溫暖，僅周六、日水氣略增，下周一、二會明顯回暖，全台高溫都可達26度以上，中南部高溫更將達30度。不過，下周三、四還有另一股東北季風增強，屆時北台灣高溫略降，降雨範圍也會比較廣。

未來一周無明顯冷空氣，下周一、二各地回暖，高溫約26至30度。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，未來一周天氣沒有太大變化，但要留意東北季風有時比較強，周五低溫會比今天回升，降雨範圍會比今天小，僅東半部有些降雨。

一周溫度趨勢圖，下次轉冷時間點約在月底。（圖／中央氣象局）

溫度方面，明起未來高溫一天比一天高，每天以一、兩度回升，下周一、下周二北部高溫26、27度、中部28度、南部30度，各地算是舒適溫暖的好天氣。

下周一、二東北季風減弱，南風起，天氣明顯回暖，各地天氣穩定，不過下周三、四將有下一波東北季風影響，這波水氣較多，降雨範圍會比較廣，迎鋒面北部及東半部降雨增多，北台灣也將降溫。在228連假天氣，預期大致也為東北季風影響天氣，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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(中時電子報)