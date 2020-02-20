屢屢突破自我的新生代實力派演員林哲熹，2019年以《我們與惡的距離》入圍第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，此後，模特兒出身他獲得不少時尚精品邀約，出席各項活動，今天（20日）應邀現身義大利品牌春季墨鏡新品發表會，分享如何以墨鏡穿搭出型男流行感的祕訣。

在朋友間有「墨鏡潮人」之稱的林哲熹，笑說每個人都有喜好收藏品，他則是偏受墨鏡，愛旅行的他，每到一個新地方，就會買一副墨鏡，記錄曾走過的軌跡，因此，曾在一年內狂掃20多副墨鏡，堪稱是「超級墨鏡控」。

今天出席義大利Armani Exchange與台灣知名眼鏡連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡獨家攜手合作的春季新品發布會時，林哲熹以紅黑撞色的Armani Exchange運動機能風衣，展現街頭休閑風格，配上率性黑色金屬框墨鏡，酷勁十足！

林哲熹表示：「任何服裝只要搭配上一副墨鏡，立刻有畫龍點睛的效果，創造獨特型格，因此眼鏡是我日常與出國旅遊必備的時尚配件！」

(旺報 )