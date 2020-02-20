新冠肺炎疫情下，旅遊業進入寒冬。澳洲航空周四（20日）宣布由於需求減少，5月下旬前將大幅縮減中國大陸、香港、新加坡等亞洲航線的規模，包括取消雪梨─上海航班、雪梨─香港航班減半，料將損失1億至1.5億澳元（約台幣20.5億至30.7億元）。

據《東網》報導，澳航行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）發聲明指，新冠肺炎令內地航班停飛，現時出現間接影響，香港、新加坡及日本的航班需求減少，公司將縮減16%的亞洲航線，其中往返悉尼及上海的航線將取消，悉尼來往香港的航班則由每周14班減半至7班；澳航旗下的捷星航空亦會減少14%的航班。

喬伊斯指，澳航裁減航班後將要求約700名全職員工放無薪假，同時補充公司會彈性應對疫情，可延長或擴大削減航班的時間及規模，相信亞洲航班需求會回復，屆時再增加班次。

除了國際航線，澳航將減少2.3%的國內航班，逾半的停飛航班是往返雪梨、墨爾本、布里斯班。

(中時電子報)