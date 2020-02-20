噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，印度第三架航空母艦維沙爾號(INS Vishal)的計劃，可能會因財政困難而擱置。其實該艦的構型仍未定案，因此現在取消，對印度的損失不算太大。

印度目前有一艘服役中的航空母艦，也就是「超日王號」(INS Vikramaditya)，它原本是俄羅斯基輔級航空巡洋艦的4號艦巴庫號，之後經歷了很昂貴的改裝，終於成為可以起降MiG-29M戰機的傳統航空母艦。另一艘受到印度期待的第2艘航空母艦，是仍然在建造中的維克蘭特號(INS Vikrant,IAC-1)，目前還在印度科欽造船廠(Cochin Shipyard Limited)做最後階段的工程，如果順利，今年10月可以全部完成。

印度目前唯一可以動用的航空母艦超日王號，它是由4.5萬噸的前蘇聯巴庫號改裝而來。(圖/印度海軍)

不過，不管是超日王號，或是維克蘭特號，它們的排水量都不足5萬噸，超日王號排水量45000噸，能夠搭載26架戰機，但是不能攜帶固定翼預警機；而維克蘭特號排水量更小，只有4萬噸。如此較小型的航艦只能由滑跳甲板起降戰機，而且限制了戰機的最大起飛重量。

因此印度原本提出更具雄心的大型航空母艦，最初計劃排水量超過65000噸，並可安裝最先進的電磁彈射器系統（EMALS），使戰鬥機能夠部署更多的燃料和彈藥，還可以部署更大型的艦載支援飛機，比如E-2鷹眼預警機。

維克蘭特號還在建造中，已超過10年。(圖/印度海軍)

至於這型航空母艦的構型如何?仍在前期規畫階段，先前英國正在向印度推銷自家的伊麗莎白女王級(Queen Elizabeth-class)，並保證可以依據印度的要求進行修改，也包括加裝電磁彈射器的空間，因此多數的維沙爾號構念圖，大多是類似伊麗莎白女王級的雙艦島設計。

然而，現實是無情的，維克蘭特號的建造延誤，不斷增加的的成本，使得印度無力再負擔下一艘大型航空母艦，而且這款航艦的工程與技術更為困難，不是印度目前所能掌握的。

印度海軍官員說，「目前我們只能走一步算一步，必須先把維克蘭特號完成，假如他能在10月完工，那麼應該可在2021年2月交付給海軍。然而，這才只是開始，它還需要一年的時間進行飛行測試，如此才能被納入海軍艦隊.....在這麼忙碌的時節，沒有辦法再開啟另一個計畫。」

這位官員補充說，維克蘭特號原定於2018年底就準備就緒，但是由於從俄羅斯採購多套設備多有延遲，時程表都必須重訂。

(中時電子報)