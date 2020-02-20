新冠肺炎疫情口罩荒可解？經濟部日前被批評後，緊急把中小型口罩工廠產能後，目前單日產量已達560萬片，由於政府自建機台首波9台已上線，試車一周後，估計到下周四日產能可上調到650萬片。等到3月9日60台機台全部試車完畢，日產能即可衝到1100萬片，超出目標值100萬片。

經濟部工業局表示，徵用中小口罩工廠後，合計全國66家領有合法執照工廠都已徵用，日產能已達到560萬片，其中100萬片為兒童口罩。未來一周加計政府自購口罩機台首波產能，預計下周四單日可達650萬片。

接下來，每周會有10部以上自建機台上線，估計3月2日60台要全部啟用。因為試車要一周，也就是3月9日起，日產能即可達1100萬片，比政府原設定1000萬片來的高。

官員解釋，這多出的100萬片，除了是納入中小型工廠外，還有大廠不眠不休、國軍投入增產的功勞。至於下月產能大增後，是否立刻調整口罩七天賣4片政策，會由中央疫情指揮中心依產能調整。

(中時 )