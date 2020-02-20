中國大陸消息稱，國務院副秘書長、中央指導組成員丁向陽20日在武漢表示，湖北武漢疫情防控形勢盡管有好的跡象和積極變化，但仍然十分嚴峻。從醫療救治上說，現有3萬多名患者在醫院救治，其中重症患者8000多人，危重症1600多人，救治任務還十分艱巨。

大陸央視也報導，連日來，全國治愈出院的患者不斷增加，包括2月19日安徽省63例新冠肺炎患者治愈出院，以及吉林首例新冠肺炎危重症患者治愈出院。

安徽全省63例新冠肺炎患者治愈出院，其中，安徽黃山市有3名新冠肺炎患者治愈出院，安徽亳州市有11名新冠肺炎患者治愈出院，截至目前，安徽全省共治愈出院424例。

吉林省首例新冠肺炎危重症患者也治愈出院，這名患者今年62歲，1月28日確診為新冠肺炎，由於患者長期患有慢性支氣管炎、高血壓等疾病，確診當日就出現呼吸困難、昏迷等癥狀。經過23天的全力救治，患者恢復良好，經救治專家組會診，符合出院標準。

湖北省武漢華中科技大學附屬協和醫院西院31名重症新冠肺炎患者治癒出院。這是自該院成為武漢市重症新冠肺炎患者定點醫院後，出院人數最多的一次。目前，該院累計收治患者1055名，累計出院145人。

丁向陽也指出，這場突如其來的疫情是一場非常戰役，病毒來勢之洶、疫情傳播之烈、範圍擴散之廣、全社會所面臨的挑戰之大，堪稱前所未有。他表示，武漢不是孤島、不是孤軍作戰。

(中時電子報)