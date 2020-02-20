丁姓毒蟲撞車遭逮。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

丁姓毒蟲撞車遭逮。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

丁姓毒蟲撞車遭逮。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

30歲丁姓男子20日凌晨駕車行經桃園市八德區，車子搖晃不定且跨越中線，遭巡邏警方鎖定要盤查，豈料丁男火速踩油門、拒檢逃逸，員警狂追約500公尺，丁男闖紅燈撞上2部汽車後撞上路邊店家、受困車內，當場遭警方逮捕，起出海洛因煙蒂，訊後依毒品和公共危險罪嫌送辦。

丁姓男子20日接近凌晨1時許，駕車行經八德區忠勇街，四維派出所副所長王韋力、警員黃頡承、黃宏凱巡邏經過，發現銀色自小客車搖晃不定且跨越中線行駛，鳴笛示意停車受檢，孰料車子卻拒檢闖紅燈逃逸。

警方一路尾隨追趕，丁男行經八德區忠勇街與義勇街口時，闖紅燈高速直行，撞上綠燈的2部轎車，彈向一旁的店家，強大力道不但車子無法行駛，丁男也受困其中，警方將丁男救出，在駕駛座中控扶手座處發現一級毒品海洛因煙蒂，當場逮捕。

警方將丁男帶返所製作筆錄，全案訊後依照毒品及公共危險罪移送桃園地檢偵辦。八德分局表示毒品問題嚴重危害社會治安，警方巡邏時會針對可疑份子加以盤查，防止非法情事發生，以淨化社會治安。

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(中時 )