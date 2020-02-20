據胡潤研究院攜手全球不動產管理機構斯維登集團20日聯合發布《斯維登置業·胡潤2019年度全球房價指數》及《斯維登置業·胡潤2019年度境外置業投資回報指數》顯示，過去一年，全球房價漲幅最高的前50名城市，來自22個國家，其中大陸上榜城市最多，有27個城市進入前50名，較上年同期增加5個。

《新京報》報導，此次報告中的指數變化反映的是截至去年12月過去一年的年度漲幅，其中，匈牙利布達佩斯躍居全球房價漲幅第一；大理躍居大陸房價漲幅第一，過去一年漲幅達20.2％，排全球第二，其次為西安、呼和浩特、貴陽，去年房價漲幅分別為19.7％、18.5％、15.5％，分別排第3、第4及第5名。

新上榜的還有石家莊、武漢、成都、濟南、廣州、蘭州、無錫、福州、南昌和寧波10個城市，值得注意的是，大陸一線城市中，僅廣州進入全球房價漲幅前50名，過去一年上漲8.6％，排名第34名。

胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，全球房價漲幅最高的前50名城市中，美國的上榜城市數量出現三年來最大的一次降幅，東歐快速上漲。而在大陸，雲南大理快速上漲到第一。

(旺報 )