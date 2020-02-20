南韓大邱市在20日出現新冠肺炎的超級傳播者，根據南韓當局的調查結果指出，這名超級傳播者為第31例確診病患61歲女性，她在3周內至少接觸數百人，而她所屬的教會「新天地」1001名成員都要實施居家隔離。

根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬20日表示，已經從新天地教會取得本月9日、16日與該名患者一起做禮拜的1001名教徒名單，正對他們實施居家隔離措施，並通過電話確認這些人的健康狀況。

由於這位61歲的婦人在2/7開始出現症狀，因此防疫部門認為這是開始出現新冠肺炎病毒感染症狀的時間點，並展開了流行病學調查。

鄭銀敬補充，在慶尚北道清道郡和大邱市出現的確診病例多與新天地教會有關聯，教徒的家屬等很多人存在感染風險，政府呼籲減少在封閉的環境下長時間進行集體活動。

截至20日上午，新天地大邱教會1001名教徒中，有症狀的有90人、沒症狀的有515人，其餘396人尚未取得聯繫。

另外，根據韓媒《首爾新聞》報導，這名61歲婦人在6日發生交通事故後，先住進了大邱市壽城區的新韓方醫院治療，雖然醫生要求她要住院，但9日婦人卻還是去了新天地教會禮拜，而10日到14日期間婦人都在院內接受治療，10日當天開始出現發燒症狀，雖然醫護人員曾勸她接受新冠肺炎的檢驗，但她卻認為自己沒有海外旅遊史、接觸史而拒絕。

沒想到，婦人14日確診罹患肺炎後，即使院方再次勸說，她卻到17日才接受檢驗，並在18日確診得到新冠肺炎。而在這段期間內，15日該婦人還曾到酒店內參加婚禮、16日也二度去大邱南區的教會禮拜。

(中時電子報)