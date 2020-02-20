為鼓勵民眾在國內旅遊，台中金典酒店自即日起至3月31日，推出「平日省很大住房專案」，提供平日住宿2,799元起的優惠價，而且還加贈兩客早餐、住房價最低下殺28折。

金典酒店表示，不僅房價低於3,000元的優惠，金典還推出「送很大住房專案」，主打住宿加贈送自助早餐，以及金園中餐廳港點套餐或是自助午餐或晚餐，每房專案價只要3,800元起，希望透過優惠價格及餐點，讓民眾能到中部親近大自然，享受中台灣的山光海景。

「平日省很大住房專案」自即日起至3月31日止，選擇平日入住雙人精緻房型一晚，只要2,799元還加贈自助式早餐2客，下殺2.8折優惠；另外，一家四口平日入住豪華家庭房一晚，同樣加贈自助式早餐4客，售價4,799元、下殺3.3折。

另外，同步推出的「送很大住房專案」，自即日起至3月31日止，選擇平日入住雙人精緻房型一晚，除了贈送2客自助式早餐外，周一至周三將加贈金園中餐廳港點套餐2客，周四至周日則贈送柏麗廳自助午餐或晚餐2客，價格只要3,800元。

如果是小家庭平日入住一晚，則建議選擇每晚5,500元的4人豪華家庭房，同樣加贈自助式早餐4客，以及周一至周三的金園中餐廳港點套餐4客、周四至周日的柏麗廳自助午餐或晚餐4客，多元化的選擇，讓民眾可以彈性選擇自己想要的方案。

(工商 )