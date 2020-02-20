國人出國旅遊風氣熱滾滾，根據中央銀行公布2019年第四季國際收支，其中旅行收支逆差降至12億美元，全年逆差則衝高至61.34億美元，創歷史新高紀錄。

央行官員表示，去年全年的旅遊收入為143.73億美元，居史上第三高，僅次於2014年及2015年的146.14億美元及143.87億美元，但旅遊支出則是來到205.07億美元，創史上新高紀錄，也使得全年逆差創下新高。

2019年來台旅客方面，全年貢獻度最大的還是陸客。央行官員說明，陸客前八個月貢獻都是第一名，貢獻度第二名的日本客，9月之後取代陸客躍居第一名。

第四季的旅行收入及支出，常態來說通常都比第三季減少，主要是暑假旅遊旺季的季節性因素。央行官員指出，去年第四季收入逆向增加，但支出的增加更多。

今年第一季爆發肺炎疫情，央行官員認為，這將對旅行收支有較大影響，旅行收支應該都會下滑，但有待後續進一步觀察情勢變化，收入支出的消長決定逆差多少。

(工商 )