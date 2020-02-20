歐洲聯盟（EU）今天表示，已啟動公民保護機制，協助義大利派2架包機接回在日本鑽石公主號上的歐盟公民，但只有對武漢肺炎病毒檢測陰性或沒有感染症狀者才允許登機。

歐盟今天發布新聞稿，表示昨天2架義大利飛機飛往日本接鑽石公主號遊輪上的歐盟公民，歐盟將資助75%的包機費用。但未說明接回歐盟公民人數等細節。

包機醫療隊將先檢測遊輪乘客，只有對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測結果呈陰性或沒有感染症狀的乘客才允許登機，回到歐洲後必須隔離。

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）說，歐盟將全天不間斷工作，除協調會員國撤僑工作外，包機也將把法國、愛沙尼亞和拉脫維亞提供的口罩、手套、防護服和消毒劑防護設備等送至中國。

雷納希克說，歐盟已累計向中國提供超過30噸的防護設備，未來幾天也將向中國運送更多物資。

包括先前派出的中國武漢撤僑包機，到目前為止，歐盟公民保護機制已協助搭載400多名公民回國。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計，到今天中歐時間上午8時為止，2019年冠狀病毒疾病全球感染人數達7萬5744人，在日本的國際運輸案例（鑽石公主號）上則有621人。

(中央社)