鄭文騰對外甥女Theresa與董至成婚變，今直言不會勸和。（資料照片）

董至成與妻子羅若云（Theresa）21年婚姻觸礁，雙方目前透過律師協議離婚，2人離婚原因眾說紛紜，除了先前提到因為董至成前往大陸發展、夫妻聚少離多之外，Theresa也被傳出與兒子的女游泳教練有曖昧情。對此，Theresa的舅舅鄭文騰今（20日）首開腔，斬釘截鐵地說：「根本不可能的事。」

鄭文騰是圈內知名資深製作人，製作過膾炙人口的八點檔《武媚娘傳奇》及《野球風雲》等。鄭文騰當年因多年老友胡瓜而認識董至成，董至成在聚會上認識Theresa，2人進而交往、結婚。被認為是媒人的鄭文騰，對董、羅這段婚姻畫下句點是否勸和？他說：「沒什麼好勸，勸了也不一定聽。」

董至成和Theresa婚變事發後，新聞鬧得沸沸揚揚，離婚原因甚至還扯出女同，讓外界霧裡看花。鄭文騰表示，「年輕人讓他們自己解決就好，我只有打電話叫Theresa好好處理，都是他（董）單方面在講，到最後總會有結果，他再繼續亂講，看人家的忍受度到哪裡」，似對董至成不滿。

外傳他們夫妻失和其中也和董至成喜歡貪杯有關？鄭文騰說：「這我不予置評。」喝酒是Theresa想離婚的在意點？鄭文騰表示「不清楚」，他直言，雙方口水戰只會浪費社會資源，「講這些（與女教練曖昧情）要有證據，他天天胡說八道，況且還有小孩，21年的夫妻何必傷害來傷害去」。

Theresa先前提出「財產各半、小孩共同監護、不拿贍養費」3條件，董至成日前則對外表示「會把內湖4000萬房子給Theresa」，但據知內湖4000萬的房子是租的。

董至成今未接電話，對於房子及嗜酒，董至成所屬的公司表示，藝人隱私無法代為回應，公司目前已安排他上1個節目、2個網路拍賣直播，重心會先放在台灣。

(中時 )