三思是對的！有男網友分享在派對豔遇正妹，結果莫名的熟悉感讓他越想越不對，問了家庭狀況才發現原來眼前的正妹是自己的親姪女，差點就發生《天龍八部》的劇情。

有網友在《戀愛公社》分享自己的荒唐事蹟，他表示自己曾參加同學舉辦的派對，其中有名外校正妹不僅皮膚白裡透紅，聲音還嗲嗲的，相當吸引原po，2人的互動也越來越親密，牽起手甚至抱在一起，也讓原po心想進一步認識對方後再與她交往，但當他和正妹依偎著聊天，互相聊到對方家庭時，一股熟悉的感覺湧上原po心頭讓他大感不妙。

正妹邊說自己的家庭狀況時，原po卻越想越不對，他一問正妹母親名字，發現原來她媽媽是大自己20歲的堂姊，眼下懷中的這名女孩竟然就是自己的親姪女。這讓原po當場狂冒冷汗，他表示「我整個人都軟了…這是我人生中遇到的，最荒謬的事了吧！」，原po解釋他和堂姊不熟，沒看過她的小孩，慶幸和姪女什麼事都沒發生。

(中時電子報)