經濟部提出「製造業紓困方案」，其中要把台商回台適用範圍擴大，納入受新冠肺炎疫情影響企業，並研究放寬在台灣沒有工廠與登記的「無根台商」。經濟部說，這部份資格與家數還須與國發會討論後宣布，如通過像是成為大陸泡麵龍頭的康師傅也可以申請。

針對陸美貿易戰，政府推出「歡迎台商回台投資行動方案」，主要是針對受貿易戰衝擊業者，且赴中國大陸地區投資達2年以上者，回台投資擴廠給予貸款利息補貼。

這次新冠疫情嚴峻，在大陸台商出現缺工缺料貨品運不出去慘狀，政府乃希望協助受害廠商回台，因此回台方案資格將把受新冠肺炎影響廠商納入，其中屬於在台灣有工廠者自無問題，但是有很多廠商很早期就去對岸發展，在台灣已無廠房，也無公司登記，此類「無根台商」是否可以申請成為焦點。

工業局長呂正華表示，台商回台擴大資格，如受肺炎影響者可以立即納入沒有問題，但像是早期去大陸投資的無根企業資格還要跨部會討論，當時去沒報備者擬可以補報備，但目前家數還要整理無法估算。

經濟部官員說，無根企業的台商不少，大的像是目前在台灣無廠的康師傅，小的服務業，像是卡拉OK、不動產、娛樂業更多，這部分定義與家數，還要跟國發會討論。其實不管是有根還是無根，主要還是要看有沒有受新冠疫情影響，

至於台商回流增多，土地問題如何解決？呂正華說，有與台糖共同開發只租不售工業區供應，也會成立媒合平台位廠商作客製化服務。

(中時 )