特斯拉提交給美國證券交易委員會（SEC）的檔顯示， 公司CEO馬斯克（Elon Musk）在2月14日購買了13037股特斯拉股票，金額約為1000萬美元。

文件顯示，馬斯克以平均每股767美元的價格購買了這些股票。這次交易使得馬斯克持有的特斯拉股票數量增加到3410萬股，占18.5%。

據了解，馬斯克此次購買公司股票，也是特斯拉融資約20億美元計畫的一部分。2月14日，特斯拉以每股767美元的價格發行了265萬股新股，以融資約20億美元。

(旺報 )