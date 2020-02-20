馬斯克斥資1000萬美元 購入特斯拉1.3萬股 21:242020/02/20 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉提交給美國證券交易委員會（SEC）的檔顯示， 公司CEO馬斯克（Elon Musk）在2月14日購買了13037股特斯拉股票，金額約為1000萬美元。 文件顯示，馬斯克以平均每股767美元的價格購買了這些股票。這次交易使得馬斯克持有的特斯拉股票數量增加到3410萬股，占18.5%。 據了解，馬斯克此次購買公司股票，也是特斯拉融資約20億美元計畫的一部分。2月14日，特斯拉以每股767美元的價格發行了265萬股新股，以融資約20億美元。 (旺報 ) #特斯拉 #馬斯克 #購買 #融資 #股票 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭特斯拉順風車 鋰礦商股價跟著旺 04:092020/02/16 全球財經 MLB》大谷翔平考到駕照 先買特斯拉代步 12:042020/02/16 體育 特斯拉德國踢鐵板 新廠遭法院勒令停工 17:322020/02/17 財經 特斯拉見證 電動車時代來臨 04:102020/02/18 全球財經 特斯拉結盟寧德時代 好處是什麼？ 19:182020/02/18 財經 對沖基金巨擘 靠特斯拉大賺 04:102020/02/19 全球財經 上海廠1月產2,600輛 特斯拉躍陸第五大電動車商 04:102020/02/19 全球財經 電動車妖股驚悚！曝華爾街空頭最後結局 00:032020/02/20 財經 特斯拉一路飆 和大、貿聯同樂 04:102020/02/20 證券．權證 《美股》看不到車尾燈，特斯拉飆破940美元最高目標價 11:082020/02/20 財經 財經熱門新聞 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 狂歡派對結束！ 分析師警告美股染疫風險飆升 - 財經 南韓半導體大廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 鴻海壓力來了？他爆紅色供應鏈提前搶愛瘋單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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