新冠肺炎疫情肆虐，截至20日台灣確診達24例，其中第24例近2年都沒有出國史，平日主要活動是包含在家看電視、社區裡面的運動公園運動以及和朋友唱卡拉OK。訊息一曝光後引起民眾討論，台大兒科主任黃立民醫師表示，指揮中心當前最需要找到隱藏的病人。

中央流行指揮中心昨晚公布國內出現第24例，這名女性生活單純，平日主要活動是包含在家看電視、社區裡面的運動公園運動以及和朋友唱卡拉OK，目前僅掌握患者的女兒有一名同學自杭州返台，1/6曾經碰面，但以接觸、發病等時間推算，感染可能性低，所以引發社區感染的疑慮。

《ETtoday》報導，國內感染科權威、台大兒科主任黃立民表示，需要指揮中心追查到感染源之外，他認為台灣目前的防疫措施已經相當高標準，將可疑的都隔離掉，目前只剩下尋找隱藏的病人。不過，他也坦言，檢測的敏感度並沒有很好，驗出來的機率只有六成，有三成只做一次試驗卻驗不出來。

(中時電子報)