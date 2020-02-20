前蘆竹鄉長趙秋蒝，1年多前罹患肝癌，雖然兒子一度捐肝救父、病情好轉，但疑似術後排斥，數度進出醫院治療，19日中午病情急轉直下，病逝家中，享壽72歲。

趙秋蒝曾任蘆竹鄉民代表會主席，2005年代表國民黨順利當選升格前的蘆竹鄉長，但因涉賄被判當選無效定讞黯然下台，妻子趙俞菊蘭代夫出征投入補選，以39票之差勝出。趙秋蒝淡出政壇後仍熱衷地方事務，在國家三級古蹟、蘆竹區五福宮擔任常務監事。

(中時 )