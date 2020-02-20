前蘆竹鄉長趙秋蒝癌逝 享壽72歲 21:312020/02/20 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前蘆竹鄉長趙秋蒝癌逝，享壽72歲。（翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前蘆竹鄉長趙秋蒝，1年多前罹患肝癌，雖然兒子一度捐肝救父、病情好轉，但疑似術後排斥，數度進出醫院治療，19日中午病情急轉直下，病逝家中，享壽72歲。 趙秋蒝曾任蘆竹鄉民代表會主席，2005年代表國民黨順利當選升格前的蘆竹鄉長，但因涉賄被判當選無效定讞黯然下台，妻子趙俞菊蘭代夫出征投入補選，以39票之差勝出。趙秋蒝淡出政壇後仍熱衷地方事務，在國家三級古蹟、蘆竹區五福宮擔任常務監事。 (中時 ) #蘆竹 #鄉長 #蘆竹鄉長 #病情 #當選 也許您會感興趣 推薦閱讀 收工程回扣還賄選 前大埤鄉長撤職 10:062020/02/16 社會 抗疫首次實戰 京漢兩地5G會診 04:102020/02/17 焦點新聞 中和羊毛臨時股東會 漢來集團提名4董及3獨董當選 10:592020/02/17 財經 造橋鄉長照2.0C級據點 成地方人士爭逐據點 15:052020/02/17 生活 南庄鄉長補選確定3人登記 22:042020/02/18 政治 鍾南山：陸疫情中下旬達高峰 04:092020/02/19 焦點新聞 武漢第八醫院院長王萍感染新冠肺炎 病情危急 20:142020/02/19 兩岸 7旬翁病情惡化不治 港第二例死亡 04:102020/02/20 兩岸要聞 屏東內埔澳門學生隔離外出 鄉長怒率村民尋人 09:422020/02/20 社會 防病情外洩 劉真轉重症加護病房「獨立VIP隔間」 21:292020/02/20 娛樂 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓連署數量創新高 高雄市府回應了！ - 政治 旅美學者林環牆 爆「論文門」重大新進展！ - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 口罩何時日產千萬片？ 經濟部終於給答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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