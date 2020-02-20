新北市板橋動物之家每周一動保小小兵體驗營預計於今年3月份起結合時下熱門的VR虛擬實境。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

智能VR虛擬實境遊戲正夯!為了將生命教育向下紮根，讓孩童學習愛護動物，體驗照顧毛寶貝，新北市板橋動物之家每周一動保小小兵體驗營預計於今年3月份起結合時下熱門的VR虛擬實境，客製化毛寶貝生命教育3D虛擬實境遊戲，模擬新手飼主如何照顧毛寶貝，通關後還可獲得寵物認證卡，享受新北市飼養寵物多項優惠，遊戲式學習寓教於樂翻轉生命教育模式，讓小朋友輕鬆學習生命教育，將生命教育向下紮根。

新北市政府動保處自106年9月起，開辦「動保小小兵」活動，開放4歲至12歲小朋友報名參加，到動物之家體驗動保員的日常生活，讓動保觀念可以向下紮根，小朋友在志工老師帶領下，穿上志工小圍裙，學習如何照顧餵養幼年毛寶貝、準備狗狗愛吃的罐頭餵食，並帶著小朋友參觀動物之家，與收容動物互動親近，讓小朋友從中學習愛護動物的重要性。

今年因應時下沉浸式學習趨勢，新推出毛寶貝VR虛擬實境遊戲，預計於今年3月份板橋動物之家毛寶貝生命教育中心啟用後正式開放使用，特別規劃專屬智能VR互動區，讓小朋友在安全的空間內可以體驗新手飼主如何照顧毛寶貝，結合智能互動科技與生命教育遊戲內容，希望能讓來體驗的小朋友在心中種下動物保護及尊重生命的種子，達到寓教於樂的目的。

動保小小兵林蕓萱說：自己對照顧動物很有興趣，之前在學校就有上過動物相關的生命教育課程，這次實際來動物之家體驗毛寶貝VR互動遊戲試玩，才發現原來照顧動物要注意很多事情，沒有想像中容易，假日會想帶爸爸媽媽一起來玩。

農業局長李玟表示，新北動保小小兵活動實施兩年多以來，有許多孩童到動物之家體驗毛寶貝飼養過程，並藉由動物之家收容動物的小故事，讓孩童從中了解愛護生命、善待動物的重要性，新推出的毛寶貝VR互動遊戲，希望能寓教於樂，讓更多學童加入動保小小兵行列，將愛護動物觀念深植人心，幫助更多毛寶貝找到一個溫暖的家。

(中時 )