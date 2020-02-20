駿利亨德森投資指出，美國醫療保健往往昂貴又成效欠佳，因而近來有了全面改革健護體系的提案，健護業者更加緊步伐另闢蹊徑，於是各項創新陸續問世，提升療效、降低成本之餘，亦開拓成長來源。

連月來若干美國健護體系改革案相繼出爐，包括涵蓋廣泛的「全民醫保（Medicare for All）」便是其一，該計畫擬以公營制度取代私人醫療保險，惟改革案潛在的破壞與成本引發強烈關注，依據有意角逐2020年美國總統寶座之參議員伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）版本，未來十年「全民醫保」估計將耗費20兆至30兆美元。

儘管如此，該等議案亦促使業者加速提出解決方案、力求增進健護服務效率，且該等創新正帶來實質變革，而我們也認為這可能對健護業長期表現有所影響。目前已看到出現三大趨勢，未來在健護服務可能扮演更重要角色。

遠距醫療發展：遠距醫療已應用於初級醫療、急性醫療、心理健康等健護服務，其效率與便利性獲得醫師、病人、僱主肯定，因此涵蓋該項服務之商業醫療保險與日俱增。

初級醫療模式劇變：高科技方案興起之下，若干保險公司開始採取「虛擬優先（virtual-first）」照護模式，例如：允許病人透過簡訊、視訊就診，以協助管理慢性病，而政府支持的健保計畫，新的解決之道則涵蓋遠距醫療，同時愈加關注診斷與數據，更頻繁涉入居家或零售性診所（retail clinics，如：開設於藥局內者）。

精密疾病管理興起：聯網裝置（如：持續血糖監測儀）、電子健康紀錄普及下，疾病管理更加進步，我們認為健護體系潛在不小的投報率。因美國不及10％之重症患者其醫療費用佔比高達七成，且企業僱主正尋求控制醫療支出，前述解決方案之需求可能快速增加。

儘管上述趨勢無法翻轉健護體系，但卻可壓低成本、提升療效，進而加速獲得採行，因此，領導創新之健護服務公司應能受惠，而執行上述解決方案之健護業者長期亦可穩定茁壯。

醫療保險公司便是最佳實例，且一些市場領導者已採取行動。以UnitedHealth Group為例，2019年初法說會曾警告「全民醫保」恐使美國醫療體系大亂，因而使得健護類股遭逢賣壓；但後來該公司立場劇變，於發佈第三季財報時強調，縱無政府介入，部分重要領域成本控制已見效，例如：他們注意到醫療支出轉移至更具成本效益之處的機會，包括改於非住院中心（ambulatory centers）進行髖／膝關節置換術，如此一來，成本可較使用傳統手術室節省50％，但病患恢復情況相同、甚至更好。

另外，UnitedHealth亦優化造影檢查流程，並使特殊藥物可經由替代管道管理，配合改變其他昂貴服務，預期2020年可為顧客節省15億美元。不僅如此，過去一年來，該公司更部署新科技，可分析數百萬筆資料、協助醫師判斷病患最佳照護環境，藉此再住院率降低10％。

綜上，由保險業者取得之成果看來，公辦健保並非改革醫療體系唯一選項，業界正重新思考運作方式、創新產品，且往往成效卓著，未來更多企業料將加入此一潮流，相信不僅可提升效率與療效，亦可使健護業長期成長之路更加平穩。

(工商 )