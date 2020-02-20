新冠肺炎疫情不僅讓各國嚴陣以待，持續防疫工作外，股市也在反應疫情恐慌之下表現動盪，在疫情不確定性干擾下，品質佳、具穩健息收特性的產品市場熱度高，公債ETF便是其一。

觀察金鼠年開工，即1月30日以來，在市場因疫情擴及其他國家、避險情緒升溫之下，尤以長天期美國公債ETF受到市場青睞，在整體債券ETF中表現最為突出，績效都在5.5％之上。

其中，群益25年期以上美國政府債券ETF、凱基25年期以上美國公債ETF、復華美國20年期以上公債ETF、中國信託美國政府20年期以上債券ETF等的績效更逾6％。

群益25年期以上美國政府債券ETF基金經理人張菁惠表示，在新冠肺炎疫情延燒之下，全球恐慌性賣壓導致股市於春節期間至開市後有明顯之修正，除此之外，此次疫情雖主要集中於大陸，在疫情干擾下，市場普遍預期大陸今年GDP成長率介於5.4～5.8％間，考量大陸佔全球GDP比例近16％，料全球經濟成長動能亦將受到影響，也使得市場波動加劇。

因此，安全性較高的公債和高評級債券在市場不確定性壟罩之下吸引資金配置，其中長天期美債具有避險特性及評等優勢，較能抵禦市場波動，近期在新冠肺炎疫情的衝擊下，格外獲得市場青睞，表現逆勢走揚。

張菁惠指出，整體來看，短期在疫情還未明確受到控制、市場緊張情緒仍未消退之下，避險性資產料持續獲市場關注，美國長債由於需求量大，市場流動性也相對充裕，且由美國政府發行，利息償付無虞，不失為短線在市場震盪下，投資人訴求穩健投資、安全性之投資標的，適度配置有助平衡投資組合風險，相關債券ETF是投資人可多加利用的工具。

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