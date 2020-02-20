機器人挑選投資標的，可以信任嗎？機器人真的比專業經理人厲害嗎？這是很多投資人的疑問，德信投信（3月5日即將更名台中銀投信）發行、大拇哥投顧擔任顧問的「德信TAROBO機器人量化中國基金」以績效驗證，人機共同合作也可以繳出漂亮的成績單。

去年7月16日成立的「德信TAROBO機器人量化中國基金」過去半年來表現亮麗，儘管近來新型冠狀病毒造成肺炎疫情重挫大陸經濟，惟此基金不畏市場動盪，基金淨值迭創新高，自成立至今年元月底，短短6個多月累積績效達36.69％。

大拇哥投顧的機器人不僅會挑股票、也會選基金，大拇哥投顧自許基金盡職調查的專家，2017年成立TAROBO網站，投資人可以上網運用TAROBO對基金即時評價和推估「未來」績效，俾利挑選基金和建構投資組合。大拇哥投顧也透過提供這些數據與工具，提供財富管理銀行運用為客戶量身打造投資組合，並且建構五款投資組合，包含保守、穩健、平衡、成長、積極五類，這五類投資組合2019年也繳出不俗表現，從21.91～35.80％不等。

人類對於創新，既期待又怕受傷害，尤其機器人做投資理財，機器人可以打敗投資高手、明星經理人嗎？大拇哥投顧和德信投信攜手合作的「德信TAROBO機器人量化中國基金」，近半年的表現驗證結合大數據、人工智慧、量化投資和專業投研團隊的通力合作，的確有助提高投資的勝率。

德信TAROBO機器人量化中國基金，投資策略係導入科學和客觀投資、並且運用TAROBO多因子量化模型來選股，運用AI分析全球超過150家知名投資機構，上億筆預測與實際的數據，找出預估準確的投行；運用預測數據，找出有勝利圖像標記的個股，再透過財報、籌碼、指數成份、出口貿易、外資卡位、價量和風險等七個面向中超過50個不同的因子，分析和預估個股的潛藏報酬和風險成份。

TAROBO多因子量化模型不僅有助經理人挑選出大陸各領域獨角獸，也有利經理人建構投資組合，此模型還會24小時不間斷地反覆測試、驗證做可靠度分析、再透過機器學習，提高選股的勝率，補強傳統人為選股可能的偏誤。

(工商 )