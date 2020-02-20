中央流行疫情指揮中心今日宣布白牌車司機（第19例）的新冠肺炎感染源鎖定某浙江台商。行政院副院長陳其邁今晚在臉書透露，政府透過「科技、防疫、大數據」查出白牌車司機感染源的祕辛。

陳其邁表示，周日（16日）上午從指揮中心通報得知，中部地區發生白牌車司機感染新冠肺炎，站在政府防疫立場，最重要的是如何找出「誰感染了計程車司機」？特別是經過兩、三個禮拜，需隔離的接觸對象高達兩百多人，每多耗費一分鐘，就可能多一個人接觸，多一個人被感染的風險，這是一場跟時間賽跑的挑戰。

陳其邁指出，第一個也是最重要的判斷，就是這起案例到底是個別受到「境外移入個案感染（local infection）」，或者是找不到感染源且可能屬於「社區傳播」；當天中午，他請衛福部、內政部等相關單位在行政院開會，討論如何在最短時間內，用最迅速而準確的方式，找到感染源。

陳其邁說，他們首先確定司機發病日期是1月27日，依照14天潛伏期推算，最早可能是在1月13日至26日間感染，因此有了個合理的想法，就是司機很可能是接觸到從中國大陸來台的人士，其中因接近過年，對象是台商的機率相對高。

緊接著，為確定此假設，行政院聯繫資安處、警政署、電信公司，從1月13日起至26日止之間的司機通聯紀錄著手，發現在1月22日、23日前後，確有前往機場載客的叫車紀錄；接著，再與移民署查對資料，從機場出入境資料中，針對有陸港澳旅遊史的旅客，進一步縮小感染源的疑似對象清單。

接著，這份清單對象由健保署接手，透過健保雲端系統，比對有呼吸道症狀的就醫資訊，篩選出三位最可疑對象，其中一位在1月30日有呼吸道症狀就醫紀錄，最為可疑。因此他們立刻把名單轉回指揮中心，聯繫三位可疑對象、進行採檢。到了晚間6時左右，行政院就已經掌握這三位對象的情形，後續由指揮中心在晚間9時30分召開記者會。

陳其邁說，因為時間較遠，包含今日公布的感染源對象，病毒檢測結果是陰性，換句話說，檢測時身上沒有病毒，追查到此，一度陷入膠著。然而他和醫學專家們深知，有時候病患身上沒有病毒，可能是已有抗體。於是，政府請台大和中研院的團隊針對抗體分別進行檢測，果然在多次比對下，發現陽性的表現，也就是說這位對象身上有抗體，代表確實受到武漢肺炎病毒的感染。

陳其邁強調，確認感染源，讓政府透過現代科技、大數據，以及跨部會的全力合作，在國人的支持下，一定能夠突破疫情的挑戰。政府一定會持續警戒，絕不鬆懈。

(工商 )