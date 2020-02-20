美元與美股近來攜手雙漲，美股更是屢創歷史新高，但專家警告，按照歷史經驗，美元與美股還是站在對立面，美元過強最終將會扼殺美股大多頭行情。

追蹤美元兌6大對手貨幣表現的美元指數周四續升至99.82，創近3年新高價，今年來累計大漲3.5％，與市場認為將走貶的預測大相逕庭。

對於美股投資人來說，美元急漲通常不是好消息，最直接的聯想是強勢美元會拉低美國出口商的海外競爭力，並且讓美國跨國企業的海外獲利縮水。

但奇怪的是，美元走強，美股不跌反漲，還一路改寫歷史新高，標普5百與那斯達克指數周三分別收高0.6％與0.9％，同創歷史新高。

貝萊德基金經理人柯斯特瑞奇（Russ Koesterich）表示，除了衝擊美企獲利外，強勢美元事實上也代表著緊縮貨幣政策。

他說，「若排除其他干擾因素，美元升值會造成金融情勢的全面緊縮，進而造成行情多重的壓縮與震盪加劇，而金融情勢緊縮同時可能會對其他風險性資產造成負面衝擊，新興市場即為明顯的例子。」

嘉信理財首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）指出，「強勢美元最終會對美股帶來下壓，不過相關衝擊可能還要一段時間才會顯現。」

桑德斯舉2014～2015年的例子表示，當時美元指數在短短10個月內飆漲27％，2016年初還續漲，接著油價率先因美元過強崩盤，緊接著在能源股等企業獲利衰退陰影籠罩下，美股才出現大幅回檔。

相較之下，美元這波漲勢相對溫和，從2018年2月的低點起算，美元指數迄今僅升值12％。

貝萊德的柯斯特瑞奇則表示，美元指數2018年中出現急升，當時波段漲幅逾8％，而美股第四季就已經反應相關利空而重挫，直到去年才又強勁反彈。

(工商 )