減少外出、外食成為近期民眾防疫趨勢，線上購物和生鮮即食宅配需求銷量皆明顯提升，HAPPY GO攜手遠傳旗下電商平台friDay購物，即日起推出史上最超值1：4兌換比例的防疫優惠，卡友可用HAPPY GO點數20點兌換80元抵用券，點數1點等同於4元，讓點數價值再飆升；愛買量販推出憑HAPPY GO卡友身分購買DM指定商品享點數5倍送；松果購物則針對228假期防疫再推出「連假fun肆購」活動，全站商品88折起，卡友用HAPPY GO點數折抵消費，即可抽點數500點。

HAPPY GO為守護卡友健康，攜手friDay購物推20點兌換80元抵用券的活動，點數1點等同於4元的優惠讓卡友更有感，即日起至2月23日卡友可於HAPPY GO官網，使用點數兌換不同面額的優惠序號，friDay購物更設立防疫專區，包含清潔滅菌用品、殺菌家電、清潔防護與生鮮食品等，共同為防疫努力。

friDay購物表示，觀察近期站上關鍵字搜尋，「口罩、消毒液、香皂」等日常清潔防護商品成為熱搜的前三名，消毒清潔液銷量更是百倍成長；推測受疫情影響，民眾的飲食習慣也調整減少外食及在外聚餐，因此以即食品而言，除了乾拌麵、料理包持續熱銷外，可以在家聚餐的鍋物及湯品業績表現也突破5成。

愛買量販表示，因應疫情自炊比例增高，線上購物業績較去年同期成長6成5，即日起也擴大生鮮與即食外送品項目，上線近900項生鮮、即食品等商品；而與Foodpanda熊貓商城的外送服務，繼雙北地區的南雅店、景美店，二月起也陸續新增永和店、忠孝店及即將上線的楊梅店與台南店，不論美食或部分生活用品，都能外送到府，方便消費者自炊採買。

據愛買統計，目前20大外送熱銷商品，以燕麥、油品、奶粉、洗衣精、肉類、泡麵、衛生紙等食品及日常民生用品為主，即日起至3月3日憑HAPPY GO卡買DM指定商品，單筆滿100元享點數5倍送。

松果購物則已推出「松果購物防疫專區」、「松果超市」及「解憂電玩城」等活動，以解決消費者民生用品的需求，也觀察到二月份HAPPY GO卡友主要消費品項皆以防疫商品為主，如空氣清淨機、乾洗手、抗菌除臭液、口罩防護罩等，目前全站可用40點折抵10元，折抵無上限，預計25日針對228假期防疫再推出「連假fun肆購」活動，全站商品88折起，卡友用HAPPY GO點數折抵消費，即可抽點數500點，折抵消費折扣後的金額達800元，加碼再抽500點。

(工商 )